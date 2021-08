Gemeinsame Impfaktion der steirischen Hochschulen

Für noch nicht immunisierte Mitarbeitende und Studierende haben die neun steirischen Hochschulen in Koordination mit dem Land Steiermark eine gemeinsame Impfaktion auf die Beine gestellt:

Neben der Steigerung der Durchimpfungsrate in der Bevölkerung soll die Impfaktion der steirischen Hochschulen dazu beitragen, in den Hörsälen ab Herbst möglichst Normalbetrieb in Präsenz anbieten zu können. Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen des Lehr- und Studienbetriebs im kommenden Wintersemester wird ein 3G-Nachweis nach Maßgabe der dann gültigen Rechtslage notwendig sein.

Die neun steirischen Hochschulen positionieren sich damit für das Covid-Impfen und unterstreichen den Appell, sich nach Möglichkeit gegen COVID-19 immunisieren zu lassen:

Die rasche Entwicklung der verfügbaren Impfstoffe ist das Ergebnis globaler Zusammenarbeit in der Wissenschaft und ein eindrucksvoller Beleg dafür, was Forschung im Streben nach Erkenntnis zum Wohle der Menschheit erreichen kann. Die steirischen Hochschulen plädieren an all ihre Mitarbeitenden und Studierenden: Vertrauen Sie der Forschung. Lassen Sie sich impfen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz all jener, die sich etwa aufgrund von Vorerkrankungen nicht impfen lassen können. Und nicht zuletzt für eine möglichst sichere Rückkehr in einen universitären Präsenzbetrieb ab dem Wintersemester.

All jene, die sich schon vorher über andere Wege impfen lassen können, sollen dies bitte jedenfalls tun. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an nationale und internationale StudienanfängerInnen, die bislang noch keine Impfmöglichkeit hatten und will als zusätzlicher Anreiz zur Impfung verstanden werden. Jede und jeden, die und den wir zusätzlich erreichen, ist ein Gewinn.