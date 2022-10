Flaggenparade im Hof der Grazer Burg

Am Tag vor dem Nationalfeiertag hat im Hof der Grazer Burg die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen stattgefunden.

Ehrenformationen vom Militärkommando Steiermark, vom Landesfeuerwehrverband Steiermark, von der Polizei (LPD), vom Rotem Kreuz Steiermark, vom Grünen Kreuz, vom Christophorus-Flugrettungsverein, vom Bergrettungsdienst, vom KIT-Land Steiermark, von der Österreichischen und Steirischen Wasserrettung, vom Steirischen Landesverband für Höhlenrettung, vom Malteser Hospitaldienst sowie von der Österreichischen Rettungshundebrigade sind zusammengetreten, um in einer Feierstunde des Dankes, des Besinnens und des Innehaltens dem Nationalfeiertag, zu gedenken.

Landeshauptmann Christopher Drexler dankte in seiner Begrüßung den zahlreichen Vertreter:innen der Einsatzorganisationen:

Diese Veranstaltung hat Tradition und bietet seit 1983 die Möglichkeit ganz offiziell Danke zu sagen! Die Abordnungen der angetretenen Einsatz-, Blaulicht- und Rettungsorganisationen stehen stellvertretend für viele tausende Menschen in unserem Land, die sich 365 Tage im Jahr ehrenamtlich und hauptamtlich für Menschen in Not und Ausnahmesituationen einsetzen. Ihr Engagement ist gerade in Zeiten wie diesen unverzichtbar – und vor allem auch unbezahlbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich in den Dienst der Allgemeinheit stellt und dabei auch – im Fall der Fälle – das eigene Leben riskiert. Gerade im Vorfeld zum Nationalfeiertag gebührt jenen, die das Rückgrat der Gesellschaft darstellen, besonderes Lob und meine persönliche Hochachtung!