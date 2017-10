Flaggenparade zum Nationalfeiertag in Graz: Die besten Fotos & Videos

Zum österreichischen Nationalfeiertag findet in Graz traditionell die gemeinsame Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen unter Mitwirkung des Bundesheeres auf dem Hauptplatz statt. Dieses Jahr präsentierten am Abend des 25. Oktobers mehrere Musikkapellen, angefangen von der Militärmusik Steiermark und Polizeimusik Steiermark bis zu den Feuerwehrmusikkapellen Eisbach-Rein und Strassen, ihr musikalisches Können. Die große Flaggenparade ist eine Musikfolge aus Traditionsmärschen und Trompetensignalen mit dem Hissen der Bundesflagge als Höhepunkt.

Als Festredner war die steirische Landesspitze um Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, sowie der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und Feuerwehrpräsident Albert Kern als Vertreter der Einsatzorganisationen bei der Grazer Flaggenparade zugegen.

Landeshauptmann Herman Schützenhöfer betonte in seiner Rede, dass die Rahmenbedingungen und Herausforderungen an der österreichischen Sicherheitspolitik zunehmend komplexer und weniger vorhersehbarer als bisher werde. Die staatlichen Ordnungen und alle Einsatzorganisationen müssten immer vernetzter und verwobener miteinander agieren, um im Ernstfall rasch und effektiv reagieren zu können. Dass dieses Zusammenspiel in der Steiermark laut dem Landeshauptmann gut funktioniert hat, von der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bis hin zur Unwetterkatastrophe im heurigen Sommer, zeigten mehrere Ereignisse in der der jüngeren Vergangenheit. Daher sei die Flaggenparade ein willkommener Anlass, um den steirischen Einsatzorganisationen ein herzliches Dankeschön auszusprechen.

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer:

Die Große Flaggenparade ist mehr als eine Tradition am Nationalfeiertag. Sie ist in erster Linie ein Zeichen des Dankes und des Respekts an unsere steirischen Einsatzorganisationen und das Bundesheer. Wir können stolz sein auf alle Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Die Unwetterkatastrophen im heurigen Jahr haben wieder einmal gezeigt, wie professionell und engagiert unsere steirischen Einsatzorganisationen sind. Mit ihrem selbstlosen Einsatz repräsentieren sie das Wertvollste in unserer Gesellschaft. Dafür danke ich ihnen allen von ganzem Herzen.

Feuerwehrpräsident Albert Kern hielt in diesem Jahr stellvertretend für alle Einsatzorganisationen die Festansprache: