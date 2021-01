Covid Impfstart: Rund 3000 SteirerInnen werden noch diese Woche geimpft

Am 26. Dezember 2020 hat Österreich die ersten Covid-19-Impfdosen des zugelassenen Pfizer-Biontech-Impfstoffs erhalten. Ursprünglich sollten die ersten wenigen Impfdosen aus logistischen Gründen der Lagerung, des Transports und der Kühlung, nur in Wien und Niederösterreich verimpft werden. Um eine möglichst gerechte Verteilung innerhalb Österreichs zu gewährleisten und zeitnah mit dem Impfen beginnen zu können, erhielten alle Bundesländer die Möglichkeit, Impfdosen zu bestellen.

In der Steiermark gab es am 27. Dezember 2020 bereits den symbolischen Impfstart in einem ausgewählten Pflegeheim in Graz. Insgesamt wurden dabei 40 Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Um der Impfstrategie des Bundes gerecht zu werden und Vorlauf- sowie Planungszeiten einhalten zu können, ist der geplante großflächige Impfstart in den steirischen Pflegewohnheimen für den 12. Jänner 2020 und in den Krankenhäusern (Covid-Stationen) ab dem 18. Jänner 2020 vorgesehen. Die bisherigen Rückmeldungen der Pflegeheimbetreiber sei laut Aussendung vom Land Steiermark gut und die Impfbereitschaft sehr groß, sodass ab nächster Woche in der Steiermark großflächig geimpft wird.

In vielen steirischen Pflegeheimen und Krankenhäusern sind die notwendigen Vorbereitungen bereits abgeschlossen. Deshalb werden vor dem geplanten Impfbeginn noch in dieser Woche in 24 Pflegeheimen und in sieben Krankenhäusern (Covid-Stationen) rund 3000 Personen geimpft. Insgesamt sollen so bis Ende des Monats rund 22.000 Steirerinnen und Steirer eine Impfung erhalten.

Unser Ziel ist es, bis Ende Jänner rund 22.000 Steirerinnen und Steirer in den Pflegewohnheimen und in den Krankenhäusern zu impfen. An diesem Plan halten wir fest, denn nur durch eine breite Impfbereitschaft wird es uns gelingen, ein Stück der gewohnten Normalität zurück zu gewinnen.

so Impfkoordinator Michael Koren.

Foto: © Land Steiermark/Jesse Streibl