Der 32-jährige Pkw-Lenker hielt heute Nachmittag um 13 Uhr 48 sein Fahrzeug in der Peter-Rosegger-Straße 81, an einer mit Lichtzeichen geregelten Eisenbahnkreuzung an.

Im Auto befand sich auch die 9-jährige Tochter des Fahrers. Als sich der Zug der Kreuzung näherte, dürfte der Autolenker zu Früh vom Gaspedal seines Automatikfahrzeuges gestiegen sein. Der Pkw streifte daraufhin die Zuggarnitur seitlich.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Bahnverkehr war bis 14:54 Uhr eingeschränkt. Die Straßensperren wurden um 15.15 Uhr aufgehoben.

Foto: BF Graz