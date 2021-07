5.248 zusätzliche Impfungen durch freie Impfaktion

Am vierten Juli-Wochenende gab es an insgesamt 15 steirischen Impfstraßen die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung die Corona-Schutzimpfung abzuholen. Bei der freien Impfaktion, die sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene gerichtet hat, standen die Impfstoffe von Johnson&Johnson und Biontech/Pfizer zur Verfügung.

Während der freien Impfaktion, die am 24. und 25. Juli jeweils von 8 bis 14 Uhr durchgeführt wurde, ließen sich 5.248 Personen ohne Voranmeldung impfen.

Bei der Aktion wurden 2.859 Impfungen (54 Prozent) mit Biontech/Pfizer durchgeführt

2.389 Personen wurden mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson immunisiert (46 Prozent)

An einigen Impfstraßen war das Interesse so groß, dass längere Warteschlangen entstanden sind.

Impfkoordinator Michael Koren über die Aktion: