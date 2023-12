40-Jähriger mit Verbrennungen und starker Blutung im Stiegenhaus

Gegen 9 Uhr wurde am Dienstag die Polizei durch eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses aufgrund eines im Stiegenhaus stark blutenden Mannes gerufen. Der 40-Jährige war ansprechbar und gab auf seine Verbrennungen und starke Blutung angesprochen an, dass er nicht mehr wisse was passiert sei.

Der Mann wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht und befindet sich laut Angaben der Ärzte in Lebensgefahr. Im Zuge der Ermittlungen konnte bei dem 40-Jährigen Suchtgift vorgefunden werden. Weitere Ermittlungen zu dem Tatgeschehen werden durchgeführt.