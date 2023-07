Ein dreijähriges Kind riss sich am 6. Juli von der Mutter am Gehsteig los und rannte seitlich in ein Auto. Der Bub wurde schwer verletzt, konnte jedoch bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

Gegen 17.15 Uhr stand die in Graz lebende Mutter mit ihren drei Kindern am Gehsteig in der Fröbelgasse im Bezirk Lend. Zur selben Zeit näherte sich eine 73-jährige Pkw-Lenkerin aus Richtung Bahnhofgürtel kommend.

Sie hielt im Kreuzungsbereich Fröbelgasse/Hackhergasse kurz an, um in der Folge geradeaus weiter zu fahren. Nachdem kein Querverkehr nahte und sich die Frau mit ihren Kindern am Gehsteig unterhielt, setzte die 73-Jährige ihre Fahrt fort. Dabei sei laut der Pensionisten auch nicht erkennbar gewesen, dass die Frau mit ihren Kindern den dortigen Schutzweg überqueren wolle.

Als die 73-Jährige den Schutzweg schließlich beinahe überquert hatte, hörte sie einen dumpfen Knall. Dabei hatte sich der dreijährige Bub offenbar plötzlich von der Mutter losgerissen und lief über den Schutzweg seitlich in das Auto. Auch der rechte Fuß des Buben wurde vom Fahrzeug überrollt.

Die 73-Jährige hielt sofort an. Der Dreijährige wurden in der Folge vom Roten Kreuz medizinische erstversorgt und gemeinsam mit der Mutter in die Kinderklinik des LKH Graz transportiert. Dort wurde eine Fraktur am Fuß diagnostiziert. Der Bub konnte nach ambulanter Behandlung bereits wieder mit einem Gips in häusliche Pflege entlassen werden.