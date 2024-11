17-jähriger verletzte Polizisten schwer in der Polizeiinspektion Karlauerstraße

Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße nahmen am 14. November während einer Amtshandlung in der Laudongasse Marihuana Geruch wahr. Die Beamten kontrollierten daraufhin einen 17-jährigen Grazer und stellten eine geringe Menge (rund vier Gramm) Marihuana sicher. Aufgrund dessen führten die Polizisten den Verdächtigen gegen 18.30 Uhr zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Karlauerstraße. Dort angekommen setzte der Grazer im Bereich der Eingangsschleuse plötzlich einen tätlichen Angriff gegen einen Polizisten.

Der Verdächtige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz verbracht. Dort wurden bei seiner Personsdurchsuchung weitere 45 Gramm Marihuana sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Jakomini an. Gegen den 17-Jährigen laufen nun Ermittlungen zum Verdacht des Suchtmittelgesetzes, des tätlichen Angriffs gegen einen Beamten sowie der schweren Körperverletzung. Der verletzte Polizist musste noch am Abend seinen Dienst abbrechen. Die Genesung seiner Verletzung wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Ein Auszug aus der Anzeigenstatistik zeigt, dass Straftaten (Gewalt) gegen Beamte keine Seltenheit sind. So kam es im Jahr 2022 zu 340 Anzeigen, und 2023 zu 305 Anzeigen. Dabei wird erwähnt, dass damit verbundene Verletzungen strafrechtlich ohnedies zum Straftatbestand der schweren Körperverletzung subsumiert und somit als Verbrechen eingestuft werden. Die Strafhöhe kann dabei bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe betragen.