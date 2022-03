Neue Richtlinien für städtische Wohnungsvergabe in Graz

200 neue städtische Wohnungen 2022 in Graz. Neue Richtlinien sollen für einfacheren Zugang zu Gemeindewohnungen in Graz sorgen. Mieten bleiben in den städtischen Wohnungen eingefroren.