Das österreichische Bundesheer zeigt 2018 am Nationalfeiertag nach langer Zeit (das letzte Mal im Jahr 2010) wieder eine große Leistungsschau in Graz. Rund 500 SoldatInnen werden im Einsatz sein. Im Rahmen von „Bundesheer on the road“ präsentiert sich das Heer mit fünf Themenschwerpunkten. Es beginnt um 7:30 Uhr mit einem Fahrzeugkonvoi entlang der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zum Jakominiplatz: Kampfpanzer Leopard 2A4, Schützenpanzer „Ulan“, Panzerhaubitze M-109, Bergepanzer M-88 und Bergepanzer „Greif“.

Höhepunkte der Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag in Graz

Große Flaggenparade der steirischen Einsatzorganisationen mit Bundesheer, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und weitere. Diese findet ansonsten erst immer Abend statt.

Überflug der Luftstreitkräfte entlang der Mur.

Angelobung der Rekruten mit großen Zapfenstreich vor dem Rathaus.

Bundesheer Leistungsschau Programm: Wo ist was zu sehen?

Burg- und Opernring: Infanterie, Sanität und Logistik. Dynamische Gefechtsvorführungen von 10:30 bis 13 Uhr. Am Eisernen Tor: Pferdereiten für Kinder, Pioniere, ABC Abwehr, Panzer Herrengasse: Informationsstände (Karriere im Bundesheer, Militärstreife, Miliz, Spitzensportler im Heer, Feldpostamt mit Sondermarke) Hauptplatz: 9 Uhr Große Flaggenparade, bei einem Tauchcontainer kann man Arbeits- und Kampftauchern bei der Arbeit zusehen, Leistungsschau der Pioniere, Präsentation der Einsatzorganisationen, Platzkonzert der Militärmusik, 15 Uhr Angelobung Rekruten – 300 Soldaten legen ihr Treuegelöbnis auf Österreich ab Mur: Bootsmanöver der Pioniere, Tiefflugstrecke der Luftstreitkräfte mit Überflug um 14 Uhr Mariahilferplatz / Murinsel: Luftraumüberwachung, Fliegerabwehr, Hubschrauber mit Hubschrauber-Windenbergung um 10:30 und 13 Uhr bei der Murinsel, Landung einer Alouette III Lendkai / Kunsthaus: Pioniere, Pionierbrücke 2000, Faltstraße, Bootsverkehr mit 400-PS-Pionier-Booten bis zur Keplerbrücke Kapistran-Pieller-Platz: Kletterturm, Bergrettung, Truppenübungsplatz Seetaler Alpe

Die Gastronomie in der Innenstadt sorgt für Essen & Trinken. Für Familien mit Kinder gibt es die Möglichkeit im Park zwischen der Girardigasse und Am Eisernen Tor die Tragtierstaffel mit acht Haflinger-Pferden und eine Hufschmiede zu sehen. Von 9 bis 16 Uhr können die Kinder auf vier der Tiere reiten. Ein sechs Meter hohen Kletterturm wird am Kapistran-Pieller-Platz aufgestellt.

Hinweis: Am Nationalfeiertag, den 26. Oktober, ist das gesamte Veranstaltungsgelände militärischer Bereich. Dieser wird von der Militärstreife überwacht. Die Besucher werden angehalten sich an die Sicherheitsbestimmungen zu halten. Zudem wird es stichprobenartige Kontrollen geben. Drohnen und der Einsatz von Laser-Pointern (!) ist ausdrücklich verboten, da sich die Militärflugzeuge auf 150-Meter-Tiefflug befinden werden.

Straßensperren am Nationalfeiertag

Von 5 bis circa 17 Uhr sind die Straßen in der Grazer Innenstadt rund um den Hauptplatz, Herrengasse, Mariahilferplatz (Kaiser-Franz-Josef-Kai & Lendkai) und Ökonomiegasse bis Tegetthoffbrücke für den Verkehr gesperrt.

Ersatzverkehr am 26. Oktober

Betroffen sind die Linien 1,5,7 sowie die Ersatzbuslinien E1 und E7. Die Ersatzhaltestelle am Operncafe wird auf den Jakominiplatz verlegt.

