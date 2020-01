Aufregung um Grazer Hundeausstellung

Knapp 1 Monat vor der kommenden Internationalen Hundeausstellung in der Grazer Stadthalle, verdichtet sich wieder die Aufregung unter Hundezüchtern, die ihre Hunde eigentlich bei der Hundeschau ausstellen wollen.

Die Geschichte hat bereits während der letzten Hundeausstellung 2019 begonnen. Damals hatten die Amtstierärzte bei Kontrollen bezüglich Einhaltung der geltenden Gesetze, acht Hunde mit Qualzuchtmerkmalen von der Ausstellung ausgeschlossen. Oft seien die Tierärzte aber in der Amtshandlung dabei behindert worden.

Diesen Jänner bekamen laut Kleine Zeitung rund 40 Hundezüchter ein Schreiben mit der Aufforderung beim Strafamt zu erscheinen um sich dort rechtzufertigen, warum sie ihren Hunden im letzten Jahr die Jahr die Schnurrhaare geschnitten hatten.

Dem Veranstalter der Internationalen Grazer Hundeausstellung, Günter Wonisch vom Steirischen Hundesportklub, sieht nun mögliche Aussteller verunsichert und kritisiert Art und Weise der Kontrollen im letzten Jahr.

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) ist der Dachverband von rund 100 österreichischen Hundeverbänden mit rund 500 angeschlossenen Vereinen und als einziger österreichischer Hundedachverband Mitglied der internationalen Dachorganisation des Hundewesens (FCI). Die Stellungnahme vom ÖKV in der Angelegenheit lautet:

Nun hat der Österreichischer Jagdspaniel-Klub (Landesgruppe Steiermark, Kärnten und Osttirol unter der Führung von Maria-Luise Doppelreiter aus Knittelfeld) eine Stellungnahme zur Absage der Landesgruppenschau für Spaniels in Graz veröffentlicht:

Aufgrund der starken Verunsicherung vieler treuer Teilnehmer unserer steirischen Landesgruppenschau für Spaniels und nach ausführlichen Beratungen und Diskussionen haben die Mitglieder der LG ST/K/OT des ÖJSpK den Beschluss gefasst, die für 1. März 2020 in Graz geplante LGS abzusagen.

Bei der Ausstellung 2019 in Graz wurden viele unserer Spaniel-Aussteller von den Amtstierärzt(inn)en in äußerst unhöflicher und übergriffiger Art darauf aufmerksam gemacht, dass die seit je her übliche Art, einen Spaniel zu pflegen, nicht dem Österreichischen Tierschutzgesetz entspräche, obwohl ein Verbot der Pflege eines Hundes und des Kürzens der Vibrissen aus hygienischen Gründen in keinem Paragraphen dieses Gesetzes explizit erwähnt wird (siehe auch Kleine Zeitung vom 17.1.2020 – Stellungnahme des zuständigen Referats der Stadt Graz). Die Hunde wurden durch die Amtstierärzte großem Stress ausgesetzt, grob am Kopf angegriffen und fest gehalten, um Fotos zu machen. Die Besitzer wurden gezwungen, Ausweise vorzulegen. Impfpässe und Ausweise wurden fotografiert und die Daten der Aussteller aufgenommen.

In den letzten Tagen wurden mehrere dieser Vorjahres-Aussteller durch die Grazer Bau- und Anlagenbehörde (Ref. für Straf- und Vollstreckungsangelegenheiten) zur Stellungnahme wegen dieser Vorkommnisse – mit der Anschuldigung, sie hätten durch das Ausstellen ihrer Hunde, deren phänotypisches Erscheinungsbild sie verändert hätten, indem sie ihre Hunde gepflegt und frisiert haben, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen – sowie zur Offenlegung ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse aufgefordert.

Der vor kurzem vom Veranstalter der IHA Graz veröffentlichte Bescheid der zuständigen Behörde (Verbot der Veränderung des Phänotyps von Hunden, Weitergabe von persönlichen Daten an die Behörden, Verbot der Verwendung von „dünnen“ Vorführleinen ohne Spezifizierung der Leinenstärke etc.) im Hinblick auf die IHA Graz 2020 führt zusätzlich zur massiven Irritation bei den Ausstellern.