Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz aus der Steiermark

Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt der Weihnachtsbaum für den Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz aus der Marktgemeinde Admont. Die 28 Meter hohe und rund 130 Jahre alte Fichte wurde Ende Oktober in der Buchau gefällt und anschließend sicher nach Wien transportiert.

Am 7. November wurde der 3,6 Tonnen schwere Baum am vorgesehenen Platz vor dem Rathaus aufgestellt und anschließend für die heutige Illuminierung verschönert und mit 1.650 sparsamen LED-Lichtern geschmückt. Nun überstrahlt der herausgeputzte Wiener Weihnachtsbaum den Rathausplatz und den Wiener Christkindlmarkt, der ebenfalls heute eröffnet wurde.

Mit dem Weihnachtsbaum steht heuer am Wiener Rathausplatz ein Stück Steiermark im Blickpunkt. Wir sind stolz, wieder Teil dieser jahrzehntealten Tradition zu sein, und ich hoffe, dass die Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarktes – gerade in dieser krisenbehafteten Zeit – viel Freude mit der Fichte aus Admont haben. Die Steiermark ist in den nächsten Monaten mit einem einzigartigen Dreiklang in Wien vertreten: Der Christbaum, der Steiermark-Frühling und der Pavillon der STEIERMARK SCHAU rücken das grüne Herz Österreichs in der Bundeshauptstadt in den Fokus.