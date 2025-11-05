Tödlicher Unfall auf Bahnübergang in Wildon

Am Dienstagabend, dem 4. November 2025, kam es auf der Gemeindestraße Rennweg in Wildon zu einem tragischen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug. Ein 85-jähriger Lenker aus dem Bezirk Leibnitz verlor dabei sein Leben.

Gegen 18:56 Uhr war der Mann in Richtung Badesee Wildon unterwegs. Beim unbeschrankten Bahnübergang beim Badesee Wildon missachtete er laut ersten Erhebungen das Rotlicht der Signalanlage und fuhr auf die Gleise. In diesem Moment näherte sich ein ÖBB Cityjet, der von Wildon nach Graz unterwegs war. Der Zug erfasste das Auto frontal und schleuderte es rund 40 Meter weit in eine Böschung.

Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte konnte die Notärztin nur mehr den Tod des 85-Jährigen feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen funktionierte die Lichtsignalanlage einwandfrei. Der Lokführer gab an, den Pkw erst etwa 100 Meter vor dem Übergang wahrgenommen zu haben. Trotz sofortiger Notbremsung und Warnsignalen ließ sich der Aufprall nicht mehr verhindern. Ein Alkotest beim Lokführer verlief negativ.

Etwa 30 Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Zug, sie blieben unverletzt. Polizei und Feuerwehr organisierten gemeinsam mit der ÖBB den Weitertransport mit einem Ersatzbus.

Die Angehörigen des Verstorbenen sowie der Lokführer und ein Ersthelfer wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Südbahnstrecke blieb im Bereich der Unfallstelle bis 21:13 Uhr gesperrt.

