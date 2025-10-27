Am Montagvormittag, dem 27. Oktober 2025, kam es am Jakominiplatz zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Die 55-jährige Grazerin erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 10:50 Uhr fuhr ein 31-jähriger Buslenker in westliche Richtung und wollte in die Haltestelle einfahren, als er plötzlich einen Aufprall bemerkte. Im rechten Außenspiegel erkannte er eine am Boden liegende Frau und stoppte sofort das Fahrzeug.

Laut Zeugenaussagen hatte die Fußgängerin zuvor versucht, vom Bereich der Fußgängerzone zur südlichen Haltestelle zu gelangen. Dabei dürfte sie mit dem einfahrenden Bus zusammengestoßen sein.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde die schwer verletzte Frau ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.