Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen vor dem Hautbahnhof ereignet. Ein 86-jähriger Rollstuhlfahrer kollidierte mit einem Linienbus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Unfall am Europaplatz

Gegen 7:45 Uhr war ein 50-jähriger Buslenker vom Europaplatz in Richtung Süden unterwegs. Zur selben Zeit fuhr der 86-jährige Grazer mit seinem elektrischen Rollstuhl auf dem Gehsteig – auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts – und wollte die Fahrbahn überqueren.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Bedienungsfehler oder ein Moment der Unachtsamkeit dazu geführt haben, dass der Rollstuhlfahrer ungebremst gegen die Rückseite des Linienbusses prallte. Durch den Aufprall stürzte der Mann und geriet mit dem rechten Fuß unter einen Reifen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten den schwer verletzten Senior noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er ins UKH Graz gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte.