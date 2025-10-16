Der schwere Verkehrsunfall in Edelschrott vom 4. Oktober 2025 hat nun ein tragisches Ende genommen: Der 16-jährige Mopedfahrer, der bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden war, ist am 14. Oktober im LKH Graz gestorben.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:55 Uhr auf der B70. Laut Polizei wollte der Jugendliche aus dem Bezirk Voitsberg aus einer unübersichtlichen Kreuzung auf die Bundesstraße in Richtung Edelschrott einbiegen. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte wegen Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Der junge Mopedlenker wurde über den Pkw geschleudert und blieb am Straßenrand liegen. Ersthelfer und Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten ihn sofort, bevor der Notarzt und das Rote Kreuz die weitere Betreuung übernahmen. Mit dem Rettungshubschrauber C12 wurde der Schwerverletzte ins LKH Graz gebracht.

Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag der 16-Jährige zehn Tage später seinen Verletzungen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft führen weitere Ermittlungen zum Unfallhergang.