Am Mittwochnachmittag, dem 14. Mai 2025, ereignete sich auf der A9 Pyhrnautobahn ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Geisterfahrer stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zwei Männer verloren dabei ihr Leben.

Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 25-jähriger Österreicher aus bisher ungeklärter Ursache entgegen der Fahrtrichtung auf der A9 in Richtung Linz. Im Bereich Übelbach prallte er frontal mit dem Pkw eines 56-jährigen deutschen Staatsbürgers zusammen. Beide Männer befanden sich allein in ihren Fahrzeugen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt den 25-Jährigen nicht mehr retten – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Deutsche erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Großeinsatz der Einsatzkräfte – A9 stundenlang gesperrt

Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten mit zahlreichen Kräften an. Die A9 musste in Fahrtrichtung Linz komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die S35 Richtung Bruck an der Mur umgeleitet. Erst gegen 19:00 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

Die Polizei ermittelt zurzeit die genaue Unfallursache.

