Der Tag der Einsatzorganisationen gehört seit Jahren zum fixen Bestandteil namhafter Veranstaltungen in der Steiermark. So war heute auch die Polizei neben vielen weiteren Organisationen am ÖAMTC Veranstaltungsgelände in Lang bei Lebring mit einem großen Aufgebot vertreten. Die Gesamtorganisation führte der Zivilschutzverband Steiermark durch.

Einsatzkommando Cobra

Beamte des Einsatzkommandos Cobra zeigten in einer gemeinsamen Vorführung mit dem Polizeihubschrauber ihr Können. Bei Informationsständen wurden auch weitere Spartenbereiche des polizeilichen Alltages wie GEMEINSAM.SICHER, die Kriminalprävention, der Verkehrsdienst, die Kinderpolizei sowie die Polizeidrohne vorgestellt.

Als besonderes Highlight gestaltete sich der Besuch der Polizeispitzensportlerinnen und Sportler. So gaben in Pöllau Elisabeth Aigner, Katrin Beierl, Harald Lemmerer, Ramona Siebenhofer und Cornelia Hütter Autogramme und standen für Fotos zur Verfügung.

Fotos: LPD Steiermark