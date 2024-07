Landesrat a.D. Hans Seitinger ist heute Früh verstorben

Wie das Land Steiermark heute in einer Presseaussendung informierte, ist Landesrat a.D. Hans Seitinger heute Früh verstorben. Er war ab 2003 Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung. Mit Ablauf des 16. Oktober 2023 ist er aus gesundheitlichen Gründen als Landesrat zurückgetreten. Hans Seitinger war längst gediente Landesrat Österreichs.

Tief erschüttert von der Nachricht vom Tod von Hans Seitinger zeigt sich Landeshauptmann Christopher Drexler:

Hans Seitinger war ein leidenschaftlicher Kämpfer für unser geliebtes Heimatbundesland und alle Steirerinnen und Steirer. Ich verliere einen Freund und Ratgeber – unser Land einen seiner treuesten Diener. Er war für mich der Inbegriff eines Steirers, der Verantwortung gelebt hat. Vom Landjugendobmann zum Feuerwehrkommandanten und vom Bürgermeister zum Landesrat. Wir haben 20 Jahre lang eng in der steirischen Landespolitik zusammen gearbeitet. Diese enge, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit hat mir nach seinem Rücktritt schon extrem gefehlt. Dass jetzt auch seine so wertvollen Hinweise und Ratschläge, die er mir in seiner Rastlosigkeit auch aus dem Spital per SMS oder Telefonat mitgegeben hat ausbleiben, ist für mich unvorstellbar.

Er hat seinen Beruf, die Politik, die Arbeit für die Steirerinnen und Steirer, jeden einzelnen Tag mit Leidenschaft gelebt. In zwei Jahrzehnten in der Landesregierung ist er immer menschlich und bodenständig geblieben. Er war einer, der auf die Leute zugegangen ist, ein Verbinder. Hans Seitinger hatte stets ein offenes Ohr für jedermann, er war auch in den größten Krisen besonnen und ist immer über alle Maßen bescheiden geblieben. Mit diesen Eigenschaften hat er viele heikle Situationen gelöst und Verhandlungserfolge erzielt. Hans Seitinger hatte nicht nur die generelle Leidenschaft für die Politik, sondern er hat auch sein Ressort fast 20 Jahre lang – bis zu seinem gesundheitsbedingten Rücktritt im Herbst 2023 – mit größtem Einsatz geführt. Die Land- und Forstwirtschaft, den Wohnbau, die Nachhaltigkeit, die Wasserwirtschaft mit vielen großen und wichtigen Projekten im Hochwasserschutz. Ich wünsche seiner Familie – seiner Frau Anni und seinen beiden Kindern und den Enkelkindern – viel Kraft in dieser schweren Zeit. Mit Hans Seitinger haben wir einen Kämpfer für die Steiermark verloren. Ich persönlich trauere um einen engen Freund und Ratgeber. Für seine Leistungen in 20 Jahren in der Landesregierung werden wir ihm auf ewig dankbar sein. Dafür gebührt ihm unser größter Respekt und unsere höchste Anerkennung. Danke, Hans!