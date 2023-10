Landesrat Johann Seitinger tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Landesrat Johann Seitinger – zuständig für die Ressorts Land- und Forstwirtschaft einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Schulen, Wohnbau, Wasser- und Ressourcenmanagement – ist seit 2003 Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung. Heute hat er aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Landesrat mit Ablauf des 16. Oktober 2023 erklärt.

Landesrat Johann Seitinger:

Seit vier Monaten führe ich einen Kampf für meine Gesundheit. Dieser Kampf erfordert aber die richtige Prioritätensetzung. Der Wille zu gestalten, mitzuhelfen unsere Heimat in eine gute Zukunft zu führen, ist nach wie vor so groß, aber die Diagnose der Ärzte ist unmissverständlich. Ich bin den vergangenen 20 Jahren als Regierungsmitglied oft an – und leider auch oft über – die Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit gegangen.

Landeshauptmann Christopher Drexler dankt ihm für mehr als 20 Jahre, die er als Landesregierungsmitglied für die Steiermark gearbeitet hat genauso wie für die persönliche Freundschaft:

Ich weiß, dass er in all diesen Bereichen noch viel vorgehabt hat und wie gern er weiter in der Landesregierung für unsere Steiermark gearbeitet hätte. Dass das Kapitel Landespolitik für Hans Seitinger nun endet, macht mich betroffen. Ich habe aber auch großen Respekt vor der Entscheidung, jetzt die Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Ich wünsche ihm und seiner Familie viel Kraft, Durchhaltevermögen und alles Gute für die kommende Zeit. Unsere tiefe Freundschaft bleibt weit über die Regierungsfunktion hinaus bestehen.