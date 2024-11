Hinter Bus über die Straße: Mädchen (6) von Polizeiauto erfasst

Gegen 13 Uhr fuhr am 11. November ein Polizist nach dem Einsatz betreffend eines Forstunfalls auf der L728 in Fahrtrichtung Gröbming im Bezirk Liezen. Auf Höhe Kaindorf stand ein Linienbus in einer Haltestelle auf der linken Straßenseite.

Als plötzlich und vollkommen überraschend ein Mädchen hinter dem Bus über die Fahrbahn lief, kam es zu einer leichten Kollision mit dem herannahenden Streifenfahrzeug.

Die geringe Geschwindigkeit im Ortsgebiet sowie ein abruptes Ausweichmanöver nach rechts dürfte eine schwerere Kollision mit dem Kind verhindert haben. Das Mädchen kam samt Schultasche auf der Fahrbahn zu Sturz und erlitt lediglich leichte Schürfwunden.

Sie wurde in Begleitung ihrer Mutter von der Rettung ins DKH Schladming gebracht. Der Streifenwagen wurde durch eine Kollision mit einem Straßenleitpflock, einer Schneestange und einer Grenzsteinstange aus Holz leicht beschädigt.

Foto: Symbolbild