Bundesregierung stellt Mittel aus dem Katastrophenfonds bereit

Die aktuelle Unwettersituation und der anhaltend starke Regen treffen besonders den Süden Österreichs schwer. Vor allem in Kärnten, der Steiermark und im Südburgenland sind enorme Regenmengen gefallen, in vielen Gemeinden ist die Lage noch immer angespannt. Die Bundesregierung stellt finanzielle Mitteln aus dem Katastrophenfonds bereit.

Aus dem Katastrophenfonds stehen ausreichend finanzielle Mittel bereit. Für die Bundesregierung ist klar: Beim Wiederaufbau helfen wir rasch und unbürokratisch. Auch in den vergangenen Jahren konnten sich die Menschen auf die Unterstützung aus dem Katastrophenfonds verlassen, um die Beseitigung der Schäden zu finanzieren und die betroffenen Gebietskörperschaften rasch zu unterstützen. So hat der Bund auch bei den im Vorjahr entstandenen Hochwasser-Schäden in Kärnten massiv unterstützt. Aktuell gilt der Dank allen Hilfskräften, die für die Menschen im Süden unseres Landes im Einsatz sind.