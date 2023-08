Weitere Regenfälle: Zivilschutzwarnung für Teile der Steiermark

Starkregen sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in weiten Teilen der Steiermark für kritische Hochwassersituationen. Überschwemmungen, Hangrutschungen und Muren hielten die Feuerwehren insbesondere in den Bezirken Südoststeiermark, Deutschlandsberg und Leibnitz auf Trab.

Für diese Bezirke wurde heute Freitag eine Zivilschutzwarnung ausgesprochen. Bis zu 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter wurden gemessen. Auch in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg verzeichneten die Feuerwehren zahlreiche Einsätze. Einige Straßen mussten gesperrt werden, so war zum Beispiel St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) zeitweise nicht erreichbar.

Der Landesfeuerwehrverband verzeichnete bis Freitagmittag in der Steiermark 600 Einsätze von 294 Feuerwehren mit mehr als 3000 Einsatzkräften. Die Lage bleibt angespannt. Laut Wetterprognosen sollen bis Sonntag nämlich noch weitere Regenfronten die Steiermark erreichen, es drohen weitere Hochwasserszenarien.

Steirische Landeswarnzentrale appelliert an die Bevölkerung: