Black Hawk Besatzung rettet Polizist und Feuerwehrmann aus Wassermassen

Die Besatzung eines Black Hawk S-70 des Bundesheeres rettete heute bei der B19 bei Markersdorf aus der Luft mittels Windenbergung zwei Personen aus dem Hochwasser. Nach einem Verkehrsunfall waren ein Polizist und ein Feuerwehrmann von den Wassermassen an einer Unfallstelle eingeschlossen.

Laut dem Bundesheer Sprecher war es sehr knapp und es hätte kein anderes Mittel gegeben um die Männer zu retten.

Aktuell sind Teile der 3. Jägerbrigade sowie der 7. Jägerbrigade im Einsatz. In Altenwörth helfen Soldatinnen und Soldaten bei der Dammsicherung, während weitere in Hadersdorf und Melk/Bauhof Sandsäcke befüllen. Das Jägerbataillon 33 unterstützt die örtliche Feuerwehr in Himberg. Das Pionierbataillon 3 befindet sich in Melk sowie in Haunoldstein im Einsatz: Soldaten helfen in Melk bei der Transportunterstützung und räumen mit Hilfe eines Baggers ein Rückhaltebecken frei. Ebenso werden Aggregate betrieben, damit Stromausfälle abgefedert werden können. In Markersdorf befinden sich abwechselnd zwei Black Hawk Hubschrauber im Einsatz.

Im Bezirk Tulln stürzte ein Feuerwehrmann bei Auspumparbeiten über eine Stiege und starb.

Foto: Bundesheer