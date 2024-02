Kurz vor 16 Uhr wurde am Samstag eine Polizeistreife bei einer Tankstelle in der Feldkirchenstraße in Kalsdorf auf mehrere Motorräder aufmerksam, wobei zwei der Fahrzeuge keine Kennzeichen montiert hatten.

Als die Biker die Polizisten sahen, ergriff der Lenker eines „knallgrünen“ Motorrades die Flucht. Daraufhin versuchten die Beamten den Fluchtweg zu blockieren, indem sie ihren Streifenwagen im Bereich der Ausfahrt quer stellten. Der Biker setzte seine Flucht trotz eindeutiger Anhaltezeichen fort. Dabei touchierte er sogar den Streifenwagen, wobei dieser im Frontbereich beschädigt wurde.

Einige hundert Meter weiter kam der Motorrad-Lenker dann im Bereich der Copacabana offenbar unfreiwillig auf einem Grünstreifen zu stehen, nachdem ihm der Motor abgestorben war. Daraufhin sprang ein Polizist aus dem Streifenwagen und erfasste den Lenker an der Jacke. Diesem gelang kurz darauf jedoch neuerlich die Flucht, nachdem er den Motor starten und sich losreißen konnte.

Fahndung läuft

Verletzt wurde bei dieser Verfolgung niemand. Lediglich der Streifenwagen erlitt im Frontbereich einen Sachschaden. Seither laufen die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Lenker des „knallgrünen“ Motorrades ohne Kennzeichen. Auch Videoaufzeichnungen werden für diesen Zweck ausgewertet.