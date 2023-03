1300 Hunde bei der Hundeausstellung in Premstätten (+Video)

Vergangenes Wochenende veranstaltete der steirische Hundesportclub in Premstätten beim Schwarzl die internationale Rassehundeausstellung (CACIB + IHA). Gezeigt wurden 1300 Hunde aus 20 Ländern.

Viele Züchter waren zum Schwarzlsee angereist um einerseits ihrer Hunden bekannter zu machen und andererseits den einen oder anderen Preis und Titel zu ergattern. In den einzelnen Ringen wurden die Hunde von Richtern begutachtet – die Anatomie sowie Bewegung und Wesen des Hundes.

Kritik gibt es von der Tierschützer Seite, denn vielfach werden Hunde auf Schönheitsideale hin gezüchtet. Das widerspreche den Anforderungen an die Tiergesundheit. Mehr als 50 Hunde wurden laut einem ORF Bericht am ersten Tag ohne Beanstandungen der GU-Behörde überprüft. Genaue Überprüfungen der Grazer Behörden sind vermutlich auch der Grund warum die früher in Graz stattfindende Rassehundeausstellung zuletzt in Oberwart und nun in Premstätten veranstaltet wurde.