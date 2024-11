Steirische Polizisten nahmen jene Frau fest, welche nach dem Verdacht der Tierquälerei aus Ungarn geflüchtet war. Ungarische Behörden hatten nach der Österreicherin gefahndet. Gegen sie besteht der Verdacht der Tierquälerei und des gewerbsmäßigen Betrugs in Zusammenhang mit illegalem Welpenhandel

Aus Ungarn geflüchtet: Tierquälerin in Graz festgenommen

Die Landespolizeidirektion Steiermark stellt unterschiedliche Spekulationen im Netz klar und bestätigt aktuelle Medienberichte, wonach die 44-jährige Tatverdächtige am gestrigen Freitag in Graz festgenommen wurde.

Laut einem Bericht der Krone seien auf einem Hof in Ungarn zahlreiche Kadaver kleiner Hunde entdeckt worden, 46 weitere Hunde wurden gerettet. Die Frau hatte mutmaßlich auch in den grenznahen ungarischen Orten Csapod und Csönge zwei „Vermehrungsstationen“ betrieben. Die Grazerin habe Österreich vor Jahren verlassen, nachdem hier zahlreiche Verfahren wegen Tierquälerei gegen sie angestrengt worden seien

Fahnder des steirischen Landeskriminalamtes nahmen die Frau am frühen Nachmittag widerstandslos über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest. Diese hatte zuvor ein Verfahren eingeleitet und die Voraussetzungen einer Festnahme der Frau in Österreich geprüft. Davor hatten bereits ungarische Behörden national und in der Folge auch mittels europäischem Haftbefehl nach der Österreicherin gefahndet.

Gegen sie besteht der Verdacht der Tierquälerei und des gewerbsmäßigen Betrugs in Zusammenhang mit illegalem Welpenhandel. Diesbezüglich ist auch ein Verfahren der Justizbehörden im burgenländischen Eisenstadt anhängig.

Die 44-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo sie sich aktuell in Haft befindet. Zu einer Auslieferung der Österreicherin an ungarische Behörden dürfte es aller Voraussicht nach nicht kommen, weshalb heimische Justizbehörden ein sogenannten Inlandsverfahren eingeleitet und Ermittlungsergebnisse ungarischer Behörden angefordert haben. Das diesbezügliche Ermittlungsverfahren wird seitens der Staatsanwaltschaft Graz geführt.

