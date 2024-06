Eurofighter-Flugbetrieb weicht kurzfristig nach Linz-Hörsching aus

Ab 21. Juni bis 16. September starten und landen die Eurofighter an einigen Tagen am Ausweichflugplatz Linz-Hörsching. Notwendig machen diese Maßnahme eine Reihe von Großveranstaltungen rund um den Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.

Zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Übungs- und Einsatzflugbetriebes ist die durchgehende uneingeschränkte Nutzung der Infrastruktur am Fliegerhorst Hinterstoisser notwendig. Aufgrund einiger Großveranstaltungen, wie die ‚Schutzschild 24‘ oder auch die AIRPOWER24, kann dies nicht vollinhaltlich sichergestellt werden.

Das Ausweichen nach Linz-Hörsching biete laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zudem eine gute Möglichkeit, alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten Flugbetriebes abseits der Heimatbasis notwendig sind, zu üben.

Der Eurofighter-Flugbetrieb aus der „Forward Operating Site“ (FOS) Linz-Hörsching ist an folgenden Zeiträumen geplant: