Bundesheer: Österreich kauft vier Embraer Transportflugzeuge

Heute unterzeichneten die Niederlande und der Flugzeughersteller Embraer um 14 Uhr einen Vertrag über den Kauf von neun Transportflugzeugen des Typs Embraer „C-390 Millennium“. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält das Österreichische Bundesheer vier Transportflugzeuge „C-390M“ zur Verstärkung seiner Luftstreitkräfte in Kooperation mit den Niederlanden.

Heute ist ein erfreulicher Tag für das Österreichische Bundesheer und seine Luftstreitkräfte. Die heutige Vertragsunterzeichnung und damit der nun fixierte Kauf der vier Stück der neuen Transportflieger ist ein Meilenstein für das österreichische Verteidigungsministerium! Mit dieser Beschaffung werden unsere Luftstreitkräfte in Zukunft nicht nur am neuesten Stand der Technik sein, sondern können ihren Auftrag für militärische und humanitäre Operationen wieder im vollen Umfang erfüllen. Ich freue mich, dass ab 2028 die ersten zwei Stück in Österreich landen werden.