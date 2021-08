Ist der Zentrale Speicherkanal schon in Betrieb?

Nach den letzten Unwettern in Graz hat uns interessiert, ob der neue Zentrale Speicherkanal (ZSK) in Graz schon in Betrieb beziehungsweise im Probebetrieb ist. Vor Errichtung vom ZSK wurde nämlich auch damit geworben, dass der ZSK genau in diesen Fällen große Wassermengen aufnehmen kann und dadurch das Kanalnetz zu entlasten.

Wir fragten die Holding Graz: Ist der ZSK schon im Probebetrieb? Wenn nein, wann ist dieser geplant? Wenn ja, wie waren die Ergebnisse nach dem letzten Unwetter? Konzernsprecher Gerald Zaczek-Pichler antwortete uns: