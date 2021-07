Heftige Unwetter in Graz: GrazerInnen aufgefordert das Freie zu meiden

Der Grazer Stadtraum war am 30. Juli starken Unwettern ausgesetzt. Besonders der Norden war von starken Niederschlägen betroffen, was zu großen Wassermengen im Freien führte. Grazerinnen und Grazer wurden darum dringend aufgefordert:

Die Einsatzkräfte arbeiteten auf Hochtouren, um die Situation bestmöglich zu bewältigen.

Der Juli 2021 galt bis gestern noch als einer der trockensten der 184-jährigen Grazer Messgeschichte.

Die Gewitter am Abend brachten an der Station Universität in nur 1h 60mm (Stunden-Rekord), in 6h 114mm (Allzeit-Tagesniederschlagsrekord). #Graz

Die Stationen im Vergleich: pic.twitter.com/6hcOoELz8y

— wetterblog.at (@wetterblogAT) July 31, 2021