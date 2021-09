Züricher Delegation studiert Grazer Fahrrad-Lösungen

Eine Züricher Delegation von Verkehrsexperti:nnen unter Führung von Stadtpräsidentin Corine Mauch und Stadträtin Karin Rykart studiert Fahrrad-Lösungen in Graz mit dem Fokus auf Sicherheit und Straßenbahn. „Graz ist in Sachen Velo ein Vorbild“, sagte Mauch im Hinblick auf den hier erreichten Radverkehrsanteil von fast 20 %. Die Gäste aus Zürich hat Verkehrsstadträtin Elke Kahr im Zuge einer Städtekooperation heute im Grazer Rathaus begrüßt.

Velo fahren in Zürich

In Zürich ist traditionell der ÖV-Anteil hoch, der Radverkehr eher niedrig, aber im Steigen begriffen. Der Anteil der mit dem Velo zurückgelegten Wege konnte in den letzten Jahren von 4 auf 8 Prozent verdoppelt werden, allerdings war zuletzt auch fast jeder Zweite bei einem Verkehrsunfall schwer Verletzte mit dem Velo unterwegs. Vor allem die zunehmende Zahl an E-Bikes, die auch wegen der Topografie beliebt sind, bereite Sorgen.

Wie die KPÖ-Stadträtin sagte, interessiere sich Graz umgekehrt für das Öffi-System und die gute Vernetzung mit der S-Bahn. Die Delegation ist bis Dienstag in Graz, Workshops und Exkursionen sind von den Verkehrsabteilungen und der Stadtbaudirektion geplant. Für das kommende Frühjahr ist ein Gegenbesuch in Zürich in Aussicht genommen.

Foto: Stadt Graz/Nekrepp (Stadträtin Karin Rykert, Stadtpräsidentin Corine Mauch, Stadträtin Elke Kahr mit den Abteilungsleitern Thomas Fischer und Wolfgang Feigl und Stadtbaudirektor Bertram Werle)