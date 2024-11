Ab 30.11: Straßenbahnlinie 5 fährt zweigleisig in Puntigam

Ab dem 30. November 2024 wird die Straßenbahnlinie 5 in Graz auf einer neu ausgebauten, 1,4 Kilometer langen zweigleisigen Strecke zwischen Zentralfriedhof und Brauquartier verkehren.

Seit 1900 fuhrt die Straßenbahn eingleisig vom Zentralfriedhof nach Puntigam. Steigende Fahrgastzahlen machten ein dichteres Intervall notwendig, als auf der eingleisigen Strecke möglich war.

Dieser zweijährige Bau, gestartet im Oktober 2022, modernisiert die stark frequentierte Verbindung und ermöglicht kürzere Intervalle, schnellere Verbindungen und eine höhere Kapazität – eine Reaktion auf die steigenden Fahrgastzahlen, insbesondere in Puntigam, einem wachsenden Verkehrsknotenpunkt und Standort eines neuen Stadtteilzentrums mit 900 Wohneinheiten. Zur Feier gibt es am 30. November Aktionen am Eröffnungstag.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde wurde die Begleitstraße sowie die stadtein- und die stadtauswärtsführende Fahrbahn der Triester Straße samt erforderlicher Leitungsinfrastruktur neu errichtet, die ost- und westseitige Lärmschutzwand sowie der ostseitige Gehsteig erneuert.

Besondere Merkmale des Ausbaus:

Rasengleis-Technologie : Ein umweltfreundliches Rasengleis ersetzt das alte Gleis. Es reduziert Erschütterungen durch einen Betonrost, verhindert elektrische Streustromschäden und minimiert Betonflächen, wodurch die Bodenversiegelung gesenkt wird. Ein innovatives Bewässerungssystem sorgt für die Begrünung auch bei großer Hitze.

: Barrierefreiheit und Infrastruktur : Die Haltestellen Plachelhofstraße und Maut Puntigam wurden mit neuen Aufzugsanlagen barrierefrei gestaltet. Neue Lärmschutzwände, Gehsteige sowie eine erneuerte Straßeninfrastruktur für Autos und Radfahrer entlang der Triester Straße wurden ergänzt.

:

Bürgermeisterin Elke Kahr:

Die Tram-Strecke an der Triester Straße war über 120 Jahre lang eingleisig, und es freut mich, dass nun ein in jeder Hinsicht zeitgemäßer Ausbau – barrierefrei mit 2 Haltestellen-Liften, Lärmschutzwänden und Rasengleis – erfolgt ist. Wichtig ist, dass bei der Finanzierung – neben dem Land – erstmals auch der Bund bei einem städtischen Schienen-Projekt mit an Bord ist. Das ist beispielgebend für unsere weiteren Ausbaupläne. Mein Dank gilt allen, die an dem Projekt mitgewirkt und es umgesetzt haben.

Holding Graz-CEO Wolfgang Malik und Holding-Vorstand Mark Perz:

Die Straßenbahnlinie 5 wird derzeit im Frühverkehr aufgrund des eingleisigen Streckenabschnitts ab dem Zentralfriedhof mit einem 7,5-Minuten-Intervall betrieben. Der zweigleisige Ausbau ermöglicht eine deutliche Verbesserung des Fahrplanangebots auf der betroffenen Strecke für unsere Fahrgäste. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des neuen Stadtteilzentrums Puntigam mit rund 900 Wohneinheiten und der kontinuierlichen Zunahme der Fahrgastzahlen am Nahverkehrsknoten Puntigam, die sich mit Inbetriebnahme der Koralmbahn Ende 2025 noch weiter steigern werden, notwendig.

Foto: © Holding Graz/Foto Fischer, (v. l.): Karlheinz Kornhäusl, Judith Schwentner, Leonore Gewessler, Elke Kahr, Anton Lang.