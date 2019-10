Der erste Schritt um eine Erlaubnis zum Lenken eines Kraftfahrzeuges zu erhalten, ist die Wahl einer passenden Fahrschule. In Graz stehen mehr als 10 Fahrschulen bereit um den Führerschein für das Auto, Motorrad oder LKW zu machen. Darüber hinaus bieten viele Fahrschulen natürlich auch eine Mopedausbildung an.

Du suchst eine Fahrschule in Graz? Wir haben eine Übersicht mit allen Fahrschulen in Graz mit Angabe der Führerschein-Klassen zusammen gestellt. Durch das dichte Angebot an Fahrschulen in der Landeshauptstadt können Fahrschüler in vielen Fällen von günstigen Ausbildungen für den Führerschein ausgehen.

Kosten für eine Führerscheinausbildung

Wichtig beim Vergleich von Führerschein Preisen ist es darauf zu achten, dass die Qualität der jeweiligen Fahrschule stimmt. Wird eine Fixpreisgarantie angeboten um die Kosten für eine Führerscheinausbildung bereits im Vorfeld zu wissen ohne später mit zusätzlichen Kosten konfrontiert zu sein? Wie hoch der Preis für die Ausbildung ist, geben viele Betriebe auf ihrer Homepage an.

Tipps für die Wahl einer Fahrschule

Eine Entscheidungshilfe für die Auswahl einer Grazer Fahrschule sind Erfahrungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis oder auch Bewertungen auf Facebook-Seiten der jeweiligen Firmen. Mehr als gute Bewertungen auf Facebook zählt aber schlussendlich der persönliche Eindruck von der Fahrschule. Gute Fahrschulen geben gerne Auskunft über ihre Serviceleistungen. Ein wichtiger Punkt zu Fragen ist beispielsweise: Besteht eine eigene und ausreichend große Übungsfläche zu Verfügung um die ersten Fahrstunden nicht im Verkehr machen zu müssen? Des weiteren helfen Fahrsimulatoren beim Üben vor dem Praxisunterricht und wer seinen Motorradschein macht, wird sich für einen sogenannten Praxisschräglagentrainer interessieren. Damit können Schräglagen auf dem Motorrad ohne Risiko eines Sturzes geübt werden.

Liste mit Grazer Fahrschulen