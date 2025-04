Fahrraddiebstähle in Graz auf Höchststand

Die Landeshauptstadt Graz bleibt ein Hotspot für Fahrraddiebstähle: Im Jahr 2024 wurden dort 1.396 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Das ist der mit Abstand höchste Wert in der gesamten Steiermark, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ mitteilt. Der Trend ist besorgniserregend, denn Graz allein verzeichnet mehr Diebstähle als alle anderen steirischen Bezirke zusammen.

Graz als Diebstahl-Hotspot Nummer eins

Rund 70 Prozent aller Fahrraddiebstähle in der Steiermark passieren in Graz. Das zeigt nicht nur die hohe Fahrradnutzung in der Stadt, sondern auch, wie dringend Maßnahmen gegen Diebstahl nötig sind. Zum Vergleich: Im zweitplatzierten Bezirk Graz-Umgebung wurden lediglich 155 Fahrräder gestohlen.

„Großstädte wie Graz gelten österreichweit als Brennpunkte für Fahrraddiebstähle“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der öffentliche Raum sei häufig nicht ausreichend auf sichere Fahrradnutzung vorbereitet – vor allem bei der Infrastruktur hapert es.

Fehlende Abstellplätze als Sicherheitsrisiko

Viele der gestohlenen Fahrräder waren unzureichend gesichert oder standen an Orten ohne befestigte Abstellbügel. Der VCÖ fordert deshalb mehr und besser gesicherte Rad-Abstellplätze – insbesondere an stark frequentierten Orten wie:

Einkaufspassagen und Geschäftsstraßen

Freizeiteinrichtungen und Sportstätten

Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Schulen

Öffentliche Verkehrsknoten wie Bahnhöfe und Haltestellen

Diese Orte bieten oft keine oder zu wenige sichere Abstellmöglichkeiten – und laden so Diebe ein.

Grazer:innen können jetzt selbst mithelfen

Um gezielt Verbesserungen in der Stadt anzustoßen, hat der VCÖ eine Online-Karte auf www.vcoe.at eingerichtet. Dort können Bürgerinnen und Bürger bis 4. Mai eintragen, wo in Graz sichere Abstellplätze fehlen. Der VCÖ sammelt diese Hinweise und leitet sie an die Stadtverwaltung weiter, um Verbesserungen anzustoßen.

Tipps gegen Fahrraddiebstahl in Graz

Neben mehr Infrastruktur hilft auch umsichtiges Verhalten, um Fahrraddiebstähle zu verhindern. Der VCÖ rät allen Grazer Radfahrerinnen und Radfahrern:

Immer absperren , auch bei kurzen Stopps.

, auch bei kurzen Stopps. Rahmen und Hinterrad mit einem hochwertigen Schloss sichern.

mit einem hochwertigen Schloss sichern. Keine Schnellspanner bei Sattel oder Rädern verwenden.

bei Sattel oder Rädern verwenden. Rahmennummer notieren und sicher verwahren.

und sicher verwahren. Bei hochwertigen Rädern lohnt sich eine Diebstahlversicherung, die auch Teilediebstahl abdeckt.

Fazit: Graz braucht dringend Maßnahmen

Der starke Anstieg an Fahrraddiebstählen zeigt: Graz steht vor einer großen Herausforderung. Wer will, dass mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, muss auch für Sicherheit und Vertrauen im Alltag sorgen. Sichere Abstellplätze sind dabei ein zentraler Hebel. Der VCÖ appelliert deshalb an Politik und Stadtverwaltung, rasch zu handeln – und gleichzeitig alle Grazerinnen und Grazer zum Mitmachen einzuladen.