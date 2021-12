19. Dezember: Taktverdichtung & Freifahrt in Graz

Die Graz Linien fahren am 19. Dezember aufgrund der geöffneten Geschäfte am Sonntag den deutlich dichteren Samstagsfahrplan. Darüber hinaus gilt an diesem Tag die Freifahrt wie an den Adventsamstagen auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern in Graz (auch auf den Linien 35, 61, 68, 69, 78 und 80 sowie den Linien 73U, 75U und 76U bis zur Zonengrenze) innerhalb der Zone 101 sowie auch auf der Schloßbergbahn (ausgenommen sind die Schloßberglifte).

Laut Holding Graz Vorstand Mark Perz richte sich das Angebot sich an alle, die einen Stadtbummel oder in der Innenstadt einen Einkauf machen wollen. Wer schon einmal versucht habe, an einem Adventsamstag – oder in Fall des 19.12 an einem Sonntag – einen freien Parkplatz in der Innenstadt zu ergattern, wisse nur zu gut, dass das mit viel Stress und etlichen leeren Kilometern verbunden ist. „Doch Ärger und umweltschädliches Herumkurven müssen nicht sein – dank der Freifahrt“ so Perz. Ärger unter den Fahrgästen könnte es aber dennoch geben, falls wieder eine Corona-Demo in der Grazer Innenstadt an kritischen Verkehrspunkten statt findet und der öffentliche Verkehr wie letzten Mittwoch und Sonntag deswegen still stehen muss.

Ich freue mich, dass wir den Grazer:innen an diesem Sonntag Bus und Bim kostenlos anbieten können. Ich hoffe, viele nützen das umweltfreundliche Angebot, lassen das Auto stehen und genießen den vorweihnachtlichen Tag in der Grazer Innenstadt.

so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Holding Graz CEO Wolfgang Malik: