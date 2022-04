GrazGuides führen kostenlos durchs Grazer UNESCO Welterbe

Zum 50. Geburtstagsfest der UNESCO Welterbekonvention wird auch in Graz gefeiert. Am 18. April (Ostermontag) führen die GrazGuides deshalb Interessierte von 10 bis 16 Uhr kostenlos zum kostbaren Vermächtnis unserer Stadt.

Am 18. April 2022, dem zweiten Österreichischen UNESCO Welterbetag führen die GrazGuides im Auftrag der Welterbe-Koordinationsstelle der Grazer Stadtbaudirektion im Halbstunden-Takt kostenlos durch die Innenstadt.

Die UNESCO hat mit der vor 50 Jahren beschlossenen Welterbe-Konvention eine Aktion zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Menschheit ins Leben gerufen. Vor 30 Jahren hat auch die Republik Österreich die Konvention ratifiziert und zählt nunmehr zwölf ausgezeichnete Welterbestätten zu seinem reichen Kulturerbe. Das historische Zentrum des Stadt Graz gehört seit 1999 dazu, das Schloss Eggenberg seit 2010.

Sowohl bei den Erwachsenen-Touren als auch bei den Kinder-Rundgängen kann man beispielweise erfahren, wo das älteste Gebäude der Stadt zu bewundern ist, um welche Häuser sich sowohl Blumen als auch Geschichten ranken, durch wie viele Tore man dereinst musste, um ins Herz der Stadt zu gelangen, was man als Grazer:in von der UNESCO-Auszeichnung hat oder wer sich in der Stadt um das kostbare Vermächtnis kümmert. Dabei gibt es spannende Ein- und Ausblicke vor (Fassaden) und hinter (Innenhöfe) den welterblichen Kulissen. Wer mag, kann sein Wissen dann gleich bei einem Quiz unter Beweis stellen und sich am Ende der jeweiligen Tour mit den richtigen Antworten einen Überraschungspreis schnappen.

An der Führung teilnehmen:

Melde dich bis spätestens 15. April 12 Uhr bei den GrazGuides unter https://www.grazguides.at/de/programm/rundgaenge zu einer der Welterbeführungen am 18. April an. Achtung: Begrenzte Teilnehmer:innenzahl.

Treffpunkt für die Touren ist im Hof von Graz Tourismus in der Herrengasse 16 (Eingang über den Landhaushof). Die ersten Führungen starten um 10, die letzten um 16 Uhr.

Vormittag und Nachmittag gibt es jeweils eine Kinderführung, eine Tour auf Englisch und eine auf Chinesisch.

Sowohl Erwachsene als auch Kinder können an einem UNESCO Welterbe-Quiz teilnehmen. Es winken Überraschungspreise.

Foto: Stadt Graz/Fischer