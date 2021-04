Verlosung: 3 x Stadtführer „Graz entdecken für Kinder“

Der Stadtführer Graz entdecken für Kinder von Inge Friedl aus dem Styria Verlag ist Anfang Frühling 2021 in den Buchhandel gekommen. Gerade rechtzeitig um zum Beginn der blühenden Jahreszeit die Landeshauptstadt mit Kind zu erkunden und durch das Buch Wissenswertes zu vermitteln. Das beste dabei: Auch als Erwachsener kann man aus dem Stadtführer bisher unbekanntes erfahren. Von uns gibt es eine klare Kaufempfehlung!

Graz Stadtführer für Kinder

Inge Friedl kennt ihre Stadt bis ins kleinste Gässchen. In fünf außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Touren erweckt sie die Geschichte von Graz zu neuem Leben. Durch Suchspiele und Rätsel erforschen wir die Altstadt, spazieren entlang der Mur und erklimmen den Schloßberg. Wir spazieren über den Hauptplatz und lesen die Zeit von der Sonnenuhr ab, wir suchen Fratzen am Luegg und hören die Sage vom Schlossberg. Wir spazieren die Sackstrasse am Kastner & Öhler vorbei entlang, die früher einmal eine echte Sackgasse war, und lernen wozu Prellsteine einst gut waren. Wir besuchen den Dom, flanieren unter den Arkaden und lernen und sehen, wie Kinder früher in Graz gelebt haben. Ein einmaliger Stadtführer für die ganze Familie!

so die Beschreibung des Stadtführers für Kinder.

Eingeteilt ist der 76 Seiten starke Stadtführer in verschiedene Rundgänge in Graz: Tierisch, Monstermäßig, Kaiserlich, Guck in die Luft und weitere. Die Illustrationen von Ruth Veres sind schön gestaltet und bringen kindergerecht eine Auflockerung in den Graz Stadtführer. Einige Bilder können auch ausgemalt werden. Dazu Fotos und Bilder der Grazer Sehenswürdigkeiten. Kindergerecht ist auch die Erzählweise. Die Sätze sind leicht lesbar kurz gehalten und gehen immer wieder auf die Perspektive eines Kindes ein.

Graz entdecken für Kinder: Die Stadt zum Erforschen, Spielen und Erleben 22 €

ISBN 978-3-222-13672-6

Styria Verlag

Erscheinungstermin: 23.3.2021

Wir führten ein Interview mit der Autorin Inge Friedl. Sie ist Museumspädagogin und Historikerin. Sie war verantwortlich für das Kinderprogramm „Erlebnisorte und Wahrnehmungsinseln“ der Kulturhauptstadt Graz. Zudem kuratierte Inge Friedl zahlreiche Ausstellungen für Kinder und verantwortete das Kinderprogramm und die gesamte Vermittlungsarbeit diverser Landesausstellungen:

Ab welchen Alter ist das Buch für Kinder geeignet?

Ab etwa 9 Jahren können Kinder mit dem Buch selbst die Stadt entdecken. Kleinere Kinder können mit den Eltern gemeinsam die Rätsel und Suchspiele lösen.

Welche besonderen Herausforderungen gab es für Sie bei einem Stadtführer für Kinder gegenüber einem Buch für Erwachsene?

Kinder wollen erforschen, entdecken und suchen. Also gibt`s Geheimnisse zu entschlüsseln, Rätsel zu lösen und für jeden Rundgang ein besonderes Suchspiel.

Die Rundgänge selbst haben spannende Namen: „Der tierische Rundgang“, „Der monstermäßige Rundgang“ oder „Der Guck in die Luft -Rundgang“. Insgesamt gibt es sieben Rundgänge in der Altstadt, mit jeweils anderen Schwerpunkten.

Welche Plätze in Graz finden Sie besonders toll für Kinder?

Ich empfehle mit „Graz entdecken für Kinder“ den Schloßberg zu erforschen, die geheimen Zeichen von Kaiser Friedrich III. an der Burg zu suchen, die Zeitreise im ehemaligen jüdischen Viertel zu „erleben“ und auf jeden Fall beim „Mitmach-Rundgang an der Mur“ aktiv zu werden.

Buchverlosung: Wir verlosen 3 x den Stadtführer für Kinder!

Der Styria Verlag hat uns dankenswerterweise drei Exemplare zur Verfügung gestellt. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibe uns unten im Kommentarfeld Wo du am liebsten mit deinem Kind / deiner Familie in Graz bist und Warum? (Was gefällt deinem Kind dort? …)

Wichtig: Bitte verwende eine erreichbare Mailadresse und setze gegebenfalls unsere Maildomain @inside-graz.at auf die Whitelist deines Spamfilters. Wir kontaktieren die GewinnerInnen nach der Ziehung am 30. April per Mail zwecks weitere Daten für den Postversand! Bekommen wir innerhalb nach dem Mailversand innerhalb drei Tage keine Antwort vom Gewinner / der Gewinnerin, wird das Buch neu verlost.

Teilnahmebedingungen: Mitmachen kann jeder, der eine gültige Postadresse in Österreich besitzt. Ausgelost werden die 3 Bücher durch unsere Redaktion. Diese werden über den Postweg verschickt. Pro Person und Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich. Unser Gewinnspiel endet spätestens am 30.4.2021 um 8 Uhr. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit der Speicherung deiner Daten sowie mit deren Verwendung im Rahmen dieses Gewinnspiels einverstanden.

