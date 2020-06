Ausflug zu Grazer Sehenswürdigkeiten in Minimundus

Der Wörthersee ist ein beliebtes Urlaub- aber auch Ausflugsziel für viele SteirerInnen. Rund um den See gibt es viele Möglichkeiten für Aktivitäten, wie Planschen in einem der Strandbäder im Sommer, die herrliche Aussicht vom Pyramidenkogel zu genießen, oder sich in Minimundus die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt anzusehen. Dazu gehört aus unserer Sicht natürlich auch der Grazer Schloßberg mit dem Uhrturm :)

Alle Modelle in Minimundus sind detailgetreu im Maßstab 1:25 und großteils mit Originalmaterialien wie Sandstein, Lavabasalt oder Marmor hergestellt werden. Im Laufe der Zeit wurde das Areal auf 26.000 m² vergrößert und mit zahlreichen Bauwerken aus Nah und Fern erweitert. Die Indoor-Erlebniswelt und ein Rahmenprogramm mit musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen machen Minimundus zum ganzjährigen Erlebnis für Erwachsene und Familien.

Das ideale Wetter für einen Ausflug nach Minimundus sind bewölkte Tage im Sommer oder schöne Frühlings- oder Herbsttage. In Minimundus gibt es zwar viele Flüsse und Seen, aber diese sind natürlich auch passend zu den Bauwerken in Miniatur-Ausgabe.

Graz in Minimundus – Bilder

Gezeigt wird in der Nähe vom Wörthersee der Glockenturm mit der berühmten “Lisl”, die Restaurantbauten mit einem Teil der Bastei und die Standseilbahn mit Tal- und Bergstation. Die elektrische Bahn, die in echt einen Höhenunterschied von 108 m überwindet, wurde 1960 erneuert und hat in ihrer über 100-jährigen Geschichte und unfallfrei ihren Dienst in Minimundus verrichtet.

Höhe des Schlossberges: 3,80 Meter

Höhe des Glockenturms: 1,28 Meter

Höhe des Uhrturms: 1,12 Meter

Gesamtgewicht mit Unterbau: 8 Tonnen

Material: Beton, Naturstein, Eternit, Kupfer, Messing

Antrieb der Bahn: E-Motor, 55 Watt, 24 Volt, elektrische Steuerung

Bauzeit: 2 Jahre

Modellbauer: HTL Villach, HTL Graz, Standseilbahn – S. Gandelau

Anreise von Graz