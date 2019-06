Mit Ende März ist am Flughafen Graz wieder der neue Sommerflugplan in Kraft getreten. In der heurigen Urlaubssaison können GrazerInnen direkt von Graz aus, zu Reisedestinationen mit Badestränden an verschiedene Meere fliegen: Ägypten, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Spanien und in die Türkei. Das Einzugsgebiet des Flughafens reicht von der Steiermark bis nach Kärnten, den Norden Sloweniens und auch südwestliche Regionen in Ungarn.

Flughafen Graz Fakten

1,03 Millionen Passagiere im Jahr 2018

6 Fluglinien heben von Graz ab: Die Top-Linien sind dabei in absteigender Reihenfolge Lufthansa/AUA, SWISS, KLM, Turkish Airlines, easyJet und Eurowings.

Gemessen an der Menge der angebotenen Flugziele am Flughafen Thalerhof ist das beliebteste Urlaubsland Griechenland. 11 Destinationen stehen zur Auswahl, darunter Inseln wie Santorin, Rhodos oder Korfu, die Festlanddestination Thessaloniki, das als Tor zur Halbinsel Chalkidiki fungiert, und zusätzlich werden im Mai und Juni Sonderflüge in die Hauptstadt Athen durchgeführt. Neben diesen Urlaubsdestionationen gehen wöchentliche Flüge nach:

Ägypten: Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh (neu) mit insgesamt bis zu 4 Flügen pro Woche

Bulgarien: Burgas, Varna (neu)

Kroatien: Insel Brac

Spanien: Palma de Mallorca (dreimal pro Woche)

Türkei: Antalya (bis zu vier Mal wöchentlich)

Einzel- und Kurzflüge ab Graz

Graz – Wien: 27 x pro Woche / Flugzeit: 35 Minuten

Graz – Berlin: 3 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 25 Minuten

Graz – Frankfurt: 28 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 10 Minuten

Graz – München: 33 x pro Woche / Flugzeit: 55 Minuten

Graz – Düsseldorf: 14 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 40 Minuten

Graz – Stuttgart: 11 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 15 Minuten

Graz – Amsterdam: 7 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 55 Minuten

Graz – Zürich: 6 x pro Woche / Flugzeit: 1 Stunde 20 Minuten

Graz – Palma de Mallorca: 3 x pro Woche im Sommer / Flugzeit: 2 Stunden

Graz – Istanbul: 4 x pro Woche / Flugzeit: 2 Stunden 10 Minuten

Hoch im Kurs stehen in diesem Sommer die verschiedenen Einzel- und Kurzflüge, welche als Kurztrip oder in Form einer Rundreise für jeden Geschmack etwas bieten. Hier stehen anderem stehen Athen, Boa Vista, Bari, Lamezia Terme, Palermo, Porto und Sal zur Auswahl. Mit rund 140 Abflügen pro Woche bietet der Flughafen Graz ein starkes Linienprogramm. Die vielen Flüge zu den großen Umsteigeflughäfen Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München, Wien und Zürich sowie nach Berlin, Düsseldorf und Stuttgart ermöglichen nicht nur Geschäfts- sondern auch Urlaubsreisenden ab Graz ein schnelles Weiterkommen in die Welt.

www.flughafen-graz.at/flug/flug-reiseinfo/aktuelle-abfluege.html

Quelle: Flughafen Graz, BIG