Hotel PLAZA INN eröffnet bei der Messe Graz/Stadthalle

Am 11. März 2024 eröffnet das PLAZA INN Graz ganz in der Nähe der Stadthalle. Das ehemalige Roomz Hotel in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 96 hat 133 Zimmer und Suiten mit komfortablen Doppelbetten, Klimaanlage sowie Badezimmer mit Dusche/WC. Ein Fitnessraum mit Geräten zum Sport steht als Ausgleich nach einem anstrengenden Tag zur Verfügung.

Als Eröffnungsangebot bietet das PLAZA INN Graz für die ersten vier Wochen vom 11. März bis 9. April 2024 einen exklusiven Eröffnungspreis (der Preis gilt nur bei Buchungen über die Website der PLAZA Hotels oder bei direkter telefonischer Reservierung).

Das roomz Graz wurde vor ein paar Monaten von der sterischen Ärztekammer an die familiengeführte deutsche Hotelgruppe PLAZA Hotelgroup verkauft und wird nun von den neuen Eigentümern unter der Eigenmarke PLAZA INN vermarktet. Das Unternehmen besitzt damit in Österreich zehn Hotels. Insgesamt verfügt die Hotelgruppe über 50 Hotels – zum großen Teil im Eigentum – im 3- und 4-Sterne-Bereich in Deutschland.

Als Ärztekammer für Steiermark haben wir uns aufgrund der Pandemie und ihren Folgen dazu entschieden, die Risikostreuung in unserem Immobilienportfolio neu zu ordnen, und uns deshalb von diesen beiden Hotelimmobilien zu trennen.

kommentiert die Ärztekammer für Steiermark die Verkaufsentscheidung.

Im PLAZA INN Graz stehen drei Tagungsräume on 34,91 m2 bis 75,05 m2 mit entsprechender technischer Ausstattung, sowie flexiblen Bestuhlungsmöglichkeiten für Seminare, Konferenzen sowie für geschäftliche oder private Events und Feierlichkeiten, zur Verfügung. Morgens wird laut dem Unternehmen eine große Auswahl am Frühstücksbuffet angeboten. Die hauseigene Hotelbar lädt zum Verweilen ein.

Die Straßenbahnhaltestellen Ostbahnhof oder Messe Graz sind jeweils 1 Minute vom Hotel entfernt. Mit dem Auto erreicht man das Hotel über die Autobahnabfahrt der A2, Graz Ost.

Bild (c) PLAZA Hotelgroup