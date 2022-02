Sorger Krapfen im Genuss-Test 2022

Die Krapfen von Sorger belegten in unserer LeserInnen-Umfrage letztes Jahr den zweiten Platz. Geschmacklich zählt diese traditionelle Mehlspeise im Fasching zu den gerne gegessenen in Graz. Aber wie schmecken die Sorger Krapfen in diesem Jahr? Unsere Redaktion hat diese zum Auftakt unserer Krapfentest-Reihe probiert.

➡ Umfrage zum Thema jetzt teilnehmen: Die besten Krapfen in Graz

Krapfen-Preise 2022:

1 Stück Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade: 1,7 €

Aktion 6 Stück Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade: 8,9 €

Wir kauften die Krapfen klassisch mit Marillenmarmelade gefüllt an einem Samstag in der Früh und machten zu Mittag die Verkostung. Überraschenderweise präsentierten sich diese anders als gewohnt: Etwas trocken im Geschmack und nicht „wohlgerundet“ wie die letzten Jahre. Am nächsten Tag schmeckten der Hälfte unserer Redaktion diese Krapfen dazu noch trockener. Hat Sorger etwa die Produktion umgestellt?

Bitte noch ein paar Krapfen

Hier wollten wir den Sorger Krapfen noch eine zweite Chance geben und kauften uns am darauf folgenden Samstag wieder einige Faschingskrapfen und testeten erneut: Dieses mal schmeckten diese eine Nuance saftiger. Deshalb 4 Sterne für den Geschmack. Aber natürlich, je weniger Fett ein Krapfen ist, desto besser für die Gesundheit :)

Wir fragten bei Sorger nach und erhielten Antwort von Thomas Kohl, Brand Manager: