Pizzeria Mirano Testessen – Pizza auf original neapolitanische Art in Graz

In Graz lebende Italiener schwören auf Pizzen nach original neapolitanische Art – mit einem luftigen Rand und einen saftigen Teig. Sie erzählen uns, dass diese traditionell ursprüngliche italienische Zubereitung der Pizza kaum in Graz zu finden ist. Da trifft es sich gut, dass seit letzten Herbst die Pizzeria Mirano in der Liebenauer Hauptstraße 320, 8041 Graz, aufgesperrt hat.

Die Bewertungen auf Google sind durchwegs positiv, aber wie schmeckt die Pizza auf original neapolitanische Art wirklich? Der letzte Freitag war sonnig und wir hungrig. Idealerweise war noch genügend Platz im Gastgasten kurz nach der Mittagsstunde frei, während Bekannte uns von ausgebuchten Tischen am Sonntag berichten.

Wir bestellen uns eine Pizza Frutti di mare mit Pomodoro, Fior di Latte, Miesmuscheln,

Calamari, Garnelen, Knoblauch, Basilikum, und extra Vergine Olivenöl um 14,90 € sowie eine Pizza Napoli mit Pomodoro, Fior di Latte, Sardellen, Kapern, Kirschtomaten, Basilikum und wieder Extra Vergine Olivenöl um 13,30 €.

Kurze Zeit später bringt uns das freundliche Personal die zwei wunderbar aussehenden Pizzen auf original neapolitanische Art. Hier können sich viele italienische Restaurants eine Scheibe abschneiden.

Die Pizzen sehen nicht nur gut aus, sie schmecken auch hervorragend! Angefangen vom Käse, bis zur Tomatensauce, die natürlich ehrlich schmeckt, bis zu den Meeresfrüchten. Die Miesmuscheln, Calamari und Garnelen auf der Pizza Frutti di mare sahen einfach „authentisch“ aus. Der Rand der Pizza ist auf typisch neapolitanische Art hoch aufgegangen, und der Boden zur Mitte hin schön weich und saftig. Aber auf keinen Fall „gatschig“.

Das gleiche Bild bietet sich mit der Pizza Napoli. Der Belag mit den Sardellen schmeckt intensiv fischig, salzig. Genau so wie es mit Sardellen zu erwarten ist.

Bei unserem Testessen waren wir, wie erwähnt im sonnigen Gastgarten. Über die Innenausstattung können wir aktuell nichts sagen, sehen wir uns das nächste mal aber gerne an. Ob der gute Geschmack auch bei einer Lieferung oder Selbstabholung erhalten bleibt? Wir gehen auf Nummer sicher, und essen die Pizzen lieber in der Pizzeria in der Liebenauer Hauptstraße (gegenüber von Magna) :)