Carrera Go!!! Rennbahn im Test – Lohnen sich Einsteiger-Sets?

Eine Carrera Autobahn – das Synonym für Autorennbahnen. Viele Väter (und Mütter?) schwelgen in Kindheitserinnerungen, wenn sie an spannende Rennen mit Familienmitglieder und Freunden zurück denken.

Carrera gibt es noch immer, zwar unter einem anderen Firmennamen (Carrera Toys GmbH ist Teil der Carrera Revell Group), die Autorennbahnen scheinen aber weiterhin beliebt zu sein. Unlängst hatte Hofer die Carrera Go!!! Autorennbahn als Einsteigerset mit zwei Formel-1-Rennautos im Angebot bei Hofer, Lidl verkauft eine Edition Anfang der Woche. Wer noch ein Carrera Go!!! Set kaufen möchte, bei der einen oder anderen Hofer (Lidl) Filiale haben wir die Tage noch welche gesehen. Alternativ gibt es das Carrera 20062482 GO!!! Speed Grip Rennstrecken-Set auf Amazon.

Carrera Go!!! Spielspaß für Kinder und Erwachsene

Die Technik hat sich modernisiert, wie sieht es aber mit dem Spielspaß aus?

Wir haben eine Carrera Go!!! Autorennbahn bei Hofer um knapp 60 € gekauft. Die Bahn ist schnell aufgebaut. Man kennt es bereits. Die einzelnen Streckenabschnitte wie Geraden, Kurven, Rundenzähler und Loopings werden über ein simples System zusammen gesteckt, die Stromversorgung und die zwei Handregler (mit Turboknopf) angesteckt und die zwei inkludierten Rennautos (Red Bull Racing RB18 Verstappen und Mercedes-AMG F1 W13 E Performance Hamilton im Maßstab 1:43) aufgestellt. Und Start!

Im Vergleich zu der „alten“ Carrera-Bahn sind die Steckenteile zwar dünner geworden, es ist aber alles solide. Das Formel-1-Rennauto hat sogar die ersten Fahrversuche von meinem Kind überstanden. Nichts ist abgebrochen, außer einmal ist der Heckflügel weit durch das Zimmer geflogen, aber dieser ist nur aufgesteckt und somit kein Problem.

Interessant ist der Turboknopf – sofortige maximale Geschwindigkeit. Hatte man von der Carrera-Bahn aus früheren Zeiten nicht gekannt. Drückt man den zu spät vor einer Kurve, fliegt das Rennauto aus der Bahn. Ist aber sehr ratsam um durch das Looping zu kommen. Dieses braucht eine hohe Geschwindigkeit für die Fliehkräfte.

Die Streckenüberführung, also die Brücke, wird mittels Geraden und Stützen realisiert. Dies erfüllt seinen Zweck, aber kein Vergleich zur extra erhältlichen Brücke – dazu aber später mehr. Die ebenso enthaltene Steilkurve wird über zwei gebogene Streckenteile und entsprechenden Kurvenelementen realisiert. Wie beim Looping darf man hier nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell unterwegs sein.

Wenn du ein jüngeres Kind hast, empfiehlt es sich vielleicht, wie wir es gemacht haben, das Looping und die Steilkurve am Anfang aus der Strecke zu nehmen. Wenn das Kind später dann mehr Übung und Feingefühl für den Handregler entwickelt hat, baut man die Elemente einfach wieder ein. Wobei ich persönlich das Looping für den Spielespaß nicht vermisse. Der Hersteller selbst empfiehlt als Mindestalter 6 Jahre.

Carrera Go!!! ist ein analoges System. Alternativ dazu bietet der Hersteller auch Digital 124 und Digital 132 an, diese sind aber deutlich teurer. Der Vorteil gegenüber der analogen Variante wäre aber, dass mehr als zwei Autos unabhängig auf einer Bahn gesteuert werden können und das beispielsweise bei Digital 132 die maximale Geschwindigkeit per Programm hinterlegt werden kann. Somit auch eine Möglichkeit, wie man ungestüme Kinderdaumen in Zaum hält ;) [Carrera DIGITAL 132 DTM Speed Memories Autorennbahn Set für Erwachsene & Kinder ab 8 Jahren]

Sinnvolles Carrera Go!!! Zubehör

Jetzt hat man sich ein Carrera Go!!! Set gekauft und stellt dann fest: Ein paar Kurven mehr wären noch nett. Nach einer Recherche stellen wir fest, dass der Hersteller auch eine „echte“ stabilere Brücke und weiteres Zubehör anbietet. Mehr Kurven, mehr Geraden … man kommt von einem ins andere. Und überhaupt, haben die Fahrzeuge kein Licht? Zumindest die Formel-1 Autos nicht, aber es gibt da ein blaues Mercedes-AMG GT Coupe „Polizei“ Fahrzeug mit gelben Streifen, welcher ein blaues Blinklicht hat. Kinder freuen sich darüber :)

Carrera Einsteigerset erweitern

Wir erweitern also unser Einsteigerset um

eine Brücke (Carrera Kamelbuckel / Überfahrt Erweiterungsset)

das Carrera GO!!! Ausbauset 3 20061614 mit 4 Geraden, 4 flache Kurven, 4 Kurven für die Steilkurve und

10 Stück Fangzäune (Carrera GO 20061651 Leitplanke) damit bei rasanter Fahrt die Autos nicht quer durch das Zimmer fliegen

Das Ausbauset 3 ist gegenüber dem Ausbauset 1 (2 Geraden, 2 Kurven, 2 Spurwechsel) und Ausbauset 2 (4 Geraden, 2 kurze Geraden, 2 Spurwechsel, 2 gebogene Teil für Steilkurve) etwas teurer, entspricht aber mehr unseren Anforderungen. Zudem unser Set bereits die „hochgebogene“ Steilkurve inkludiert hat. Spurwechsel könnte mit einem älteren Kind sinnvoller sein, da hier Zusammenstöße zwischen den Rennautos programmiert sind, wenn beide gleichauf sind …

Wer in seinem Set die Brücken-Erweiterung oder die Steilkurve drinnen hat, sollte sich diese einmal ansehen.

(Hinweis: Links zu Amazon Produkten sind Affiliatelinks)