Weblinger Gürtel gesperrt: Flüssigkeit unter Eisenbahnbrücke ausgetreten

Gestern Nachmittag kam es zu einem Flüssigkeitsaustritt bei der Unterführung der Eisenbahnbrücke am Weblinger Gürtel. Dadurch besteht in diesem Bereich bis auf weiteres eines Verkehrssperre. Aufgrund dieser und zwei Großveranstaltungen in der Messe Graz und Merkur Arena kann es im Laufe des Donnerstags zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei empfiehlt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Veranstaltungen anzureisen. Sollte eine Anreise nur mit dem Pkw möglich sein, wird das Park & Ride Murpark empfohlen.