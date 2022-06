„Wasserwolken“ versprühen Abkühlung auf Knopfdruck

Einen kühlen Kopf zu bewahren ist bei steigenden Temperaturen besonders in Graz nicht immer einfach. In puncto Klimawandelanpassung setzt Graz deshalb auf kühlendes Nass.

Seit heute können sich laut Vizebürgermeisterin Judith Schwentner Grazer:innen auf Knopfdruck ein wenig Abkühlung verschaffen. In der Schmiedgasse, am Freiheitsplatz und in der Kosakengasse sorgen nun so genannte „Waterclouds“ für Erfrischung mit „Spaß-Garantie“.

Die Holding Graz Wasserwirtschaft und die Grazer Stadtplanung wollen diese vorerst an diesen drei Standorten das System unter die Leute bringen wollen:

Schmiedgasse – Höhe Stubenberggasse

Freiheitsplatz – nördlich des Denkmals

Kosakengasse – südlich der Barmherzigenkirche

In Betrieb: Von 22. Juni bis voraussichtlich September

Diese Plätze eignen sich deshalb so gut, weil sie bei Hitze besonders aufgeheizt werden und zum anderen stark frequentiert sind.

erklärt Stadtplanungsamtsleiter Bernhard Inninger.

Die Kosten für eine Watercloud liegen derzeit bei rund 4.000 Euro. Sie kann ohne bauliche Maßnahmen überall dort aufgestellt werden, wo ein Unterflur-Hydrant der Graz Wasserwirtschaft steht. Das macht den Einsatz bei fast allen Hydranten möglich.

Auf (Wasser-)Wolke Sieben schwebten Mädchen und Buben des Kindergartens und Horts Dominikanergasse. Sie prüften die Sprühapparate nämlich als erste auf Herz und Nieren. Ein-helliger Tenor: „Das ist so coooool!“, strahlten Mansata, Zobeid, Venus, Lena und Amina mit den Kindergartenpädagoginnen Carmen Paugger und Christina Markovic um die Wette und drückten immer wieder quietschvergnügt den Aktivierungsknopf, denn alles Gute kommt von oben …

