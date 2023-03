Von Auto angefahren: Kind mit schwerer Beinverletzung in die Kinderklinik

Am 23. März 2023 kollidierte ein Pkw-Lenker bei der Zufahrt zu einer Tankstelle mit einem vierjährigen Mädchen. Die Rettung transportierte das Kleinkind mit einer schweren Verletzung am Bein in die Kinderklinik des LKH Graz.

Das vierjährige Mädchen war gegen 17.40 Uhr auf Höhe Eggenbergergürtel 70, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Geschwistern auf einem Gehsteig unterwegs. Dabei querten die vier in Graz wohnhaften Personen eine Tankstellenzufahrt. Ein zu diesem Zeitpunkt einbiegender 45-jähriger Pkw-Lenker dürfte das vierjährige Mädchen übersehen, und mit seiner rechten Fahrzeugseite berührt haben. Das Mädchen erlitt eine schwere Verletzung am linken Bein.