Vermisste 81-Jährige aus Graz in München wiedergefunden

Am 12. Dezember meldete eine Bekannte der 81-Jährigen, dass die an Demenz leidende 81-Jährige aus Graz seit den Vormittagsstunden abgängig sei. Die Nachschau an allen bekannten Aufenthaltsorten der Frau und eine Handypeilung verliefen negativ.

In weiterer Folge wurde ein Polizeihubschrauber zum Einsatz hinzugezogen. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, darunter die Bereitschaftseinheit (BE), die Polizeidiensthundeinspektion und die Polizeiinspektionen Andritz, Riesplatz und Schmiedgasse. Die eingesetzten Kräfte fahndeten im Nahbereich der Wohnörtlichkeit der 81-Jährigen und einem angrenzenden Waldstück.

In München am Bahnhof angetroffen

Ein Beamter des Polizeikooperationszentrums (PKZ) in Passau meldete anschließend, dass die 81-Jährige gegen 23 Uhr wohlauf am Bahnhof in München angetroffen werden konnte. Nach Rücksprache mit der in der Schweiz lebenden Tochter der Frau, fuhr die 81-Jährige weiter nach Zürich und wurde dort von ihrer Tochter abgeholt.