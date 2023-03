Gegen 11:30 Uhr war am 15. März ein 52-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf der Wielandgasse in nördliche Richtung unterwegs. Er wollte die Kreuzung Wielandgasse – Schießstattgasse in gerader Richtung überqueren. Bei der Annäherung an die Kreuzung bemerkte er einen von rechts, auf der Schießstattgasse, herannahenden silbernen Pkw.

Weil der Pkw-Lenker laut Angaben des Motorradfahrers und eines Zeugen nicht vor der Ordnungslinie anhielt (Vorrang geben), leitete der 52-Jährige eine Vollbremsung ein und kam dadurch zu Sturz. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw.

Der vorerst unbekannte Autolenker hielt sein Fahrzeug an und sprach ein paar Worte mit einem Zeugen. Danach verließ er den Unfallort.

Passanten verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker mit einer schweren Verletzung ins LKH Graz eingeliefert.

Aufgrund eines Zeugen, der sich das Kennzeichen des Pkw gemerkt hatte, konnte der Pkw-Lenker ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen Grazer.